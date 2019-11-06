Президент Польши созвал первое заседание нового парламента

Президент Польши Анджей Дуда созвал первое совместное заседание новоизбранных Сейма и Сената Польши.

Источник: "Укринформ"

Глава польского государства выступит на торжественном заседании парламента нового созыва, которое состоится 12 ноября.

Президент также назначил маршалков-старейшин, которые будут открывать заседание Сейма и Сената. В нижней палате это сделает экс-министр национальной обороны Антоний Мацеревич, а в верхней палате – сенатор Барбара Борис-Даменцка.

Напомним: