Президент Польши созвал первое заседание нового парламента
15 просмотров
Среда, 6 ноября 2019, 04:33
Президент Польши Анджей Дуда созвал первое совместное заседание новоизбранных Сейма и Сената Польши.
Источник: "Укринформ"
Глава польского государства выступит на торжественном заседании парламента нового созыва, которое состоится 12 ноября.
Президент также назначил маршалков-старейшин, которые будут открывать заседание Сейма и Сената. В нижней палате это сделает экс-министр национальной обороны Антоний Мацеревич, а в верхней палате – сенатор Барбара Борис-Даменцка.
Напомним:
- Парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября.
- По их результатам в Сейме уверенную победу одержала правящая партия "Право и Справедливость", которая вновь сформирует однопартийное правительство.
- В то же время в выборах в Сенат с минимальным перевесом победила оппозиция.
Читайте также:
Старая власть и друзья Кремля: какую опасность несут Украине результаты польских выборов
powered by lun.ua