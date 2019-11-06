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На границе завернули российскую актрису, которая прилетела на съемки в Киев

Среда, 6 ноября 2019, 10:52
На границе завернули российскую актрису, которая прилетела на съемки в Киев

Из-за незаконных визитов в оккупированный Крым на 3 года "закрыли" украинскую границу для российской актрисы Маргариты Аброськиной.

Источник: Государственная пограничная служба, Украинская правда

Дословно ГПСУ: "В аеропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка РФ – актриса, которая прилетела в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупированый ее страной Крымский полуостров.

За нарушение требований украинского законодательства актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь".

Детали: Пограничники традиционно не называют имя персоны нон грата, но по данным УП, речь идет о 25-летней актрисе сериалов Маргарите Аброськиной.

 

Пограничники отмечают, что в целом с начала года выявили более 5000 фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. За это нарушение (по ст.204-2 КУоАП) составлен 4251 админпротокол.

 

Кроме того, за это правонарушение 1314 иностранцам отказано в пересечении государственной границы, а в отношении почти 915 - принято решение о запрете въезда в Украину.

Также с начала года запрет въезда в Украину получили 43 иностранца из числа деятелей культуры и искусства.

Украинская правда
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