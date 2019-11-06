Основной канал Беларуси покажет сериал "Слуга народа" с Зеленским
С 11 ноября основной государственный белорусский телеканал "Беларусь 1" покажет украинский сериал "Слуга народа" в вечерний прайм-тайм.
Источник: Агентство теленовостей Белтелерадиокомпания
Дословно: "Все сезоны этого многосерийного фильма зрители "Беларусь 1" смогут увидеть в вечерний прайм-тайм – в 20:00 с понедельника по пятницу. В эфир будет выходить по два эпизода картины "Слуга народа"".
Детали: Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года. Главную роль в нем сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
"Слуга народа" - комедийный политический телесериал который рассказывает историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.
Сериал состоит из 3 сезонов (в общем 51 серия длительностью 23-25 мин).
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