С 11 ноября основной государственный белорусский телеканал "Беларусь 1" покажет украинский сериал "Слуга народа" в вечерний прайм-тайм.

Источник: Агентство теленовостей Белтелерадиокомпания

Дословно: "Все сезоны этого многосерийного фильма зрители "Беларусь 1" смогут увидеть в вечерний прайм-тайм – в 20:00 с понедельника по пятницу. В эфир будет выходить по два эпизода картины "Слуга народа"".

Детали: Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года. Главную роль в нем сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.



"Слуга народа" - комедийный политический телесериал который рассказывает историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.

Сериал состоит из 3 сезонов (в общем 51 серия длительностью 23-25 мин).