По Киеву ограничат движение грузовых автомобилей с массой более 4,5 тонны в час пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Об этом заявили на брифинге представителей КГГА и пресс-служба госадминистрации.

Советник Киевского городского головы Максим Бахматов подтвердил, что ограничения будут внедрены навсегда.

"Это будет отныне и навсегда... Точно мы начинаем в часы пик и навсегда", - ответил Бахматов на вопрос, будут ли ограничения касаться только определенного периода.

В то же время, в пресс-служба КГГА сообщают, что нововведение заработает с 7 ноября.

Начальник управления патрульной полиции в Киеве Юрий Зозуля рассказал, что меры будут касаться пиковых часов - вечером и утром.

"Мы будем ограничивать въезд: фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавать проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры", - сказал Зозуля.

Сейчас идет информирование водителей грузовиков, а также учреждений и организаций, которые имеют отношение к регулированию транспортных вопросов.

Внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.

По словам Бахматова, за сутки в Киев въезжает до 50 тыс. грузовых авто, что отрицательно сказывается на трафике и экологии.

КГГА сообщает, что в часы, когда въезд для большегрузных авто будет разрешен (с 20:00 до 07:00), двигаться они смогут следующими путями:

просп. Бажана;

Южный мостовой переход через р. Днепр;

Столичное шоссе;

ул. Академика Заболотного;

Площадь Одесская,

Большая кольцевая дорога;

просп. Академика Палладина;

ул. Миськая;

Гостомельское шоссе;

Новая дорога;

просп. Минский;

площадь Тараса Шевченко;

ул. Полярная;

ул. Богатырская;

площадь Тульская;

просп. Степана Бандеры;

просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина)

площадь Керченская;

ул. Братиславская;

просп. Броварской.

Напомним: