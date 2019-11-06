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Киев частично закрыли для грузовиков

Среда, 6 ноября 2019, 12:15
Киев частично закрыли для грузовиков

По Киеву ограничат движение грузовых автомобилей с массой более 4,5 тонны в час пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Об этом заявили на брифинге представителей КГГА и пресс-служба госадминистрации.

Советник Киевского городского головы Максим Бахматов подтвердил, что ограничения будут внедрены навсегда.

"Это будет отныне и навсегда... Точно мы начинаем в часы пик и навсегда", - ответил Бахматов на вопрос, будут ли ограничения касаться только определенного периода.

В то же время, в пресс-служба КГГА сообщают, что нововведение заработает с 7 ноября.

Начальник управления патрульной полиции в Киеве Юрий Зозуля рассказал, что меры будут касаться пиковых часов - вечером и утром.

"Мы будем ограничивать въезд: фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавать проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры", - сказал Зозуля.

Сейчас идет информирование водителей грузовиков, а также учреждений и организаций, которые имеют отношение к регулированию транспортных вопросов.

Внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.

По словам Бахматова, за сутки в Киев въезжает до 50 тыс. грузовых авто, что отрицательно сказывается на трафике и экологии.

КГГА сообщает, что в часы, когда въезд для большегрузных авто будет разрешен (с 20:00 до 07:00), двигаться они смогут следующими путями:

  • просп. Бажана;
  • Южный мостовой переход через р. Днепр;
  • Столичное шоссе;
  • ул. Академика Заболотного;
  • Площадь Одесская,
  • Большая кольцевая дорога;
  • просп. Академика Палладина;
  • ул. Миськая;
  • Гостомельское шоссе;
  • Новая дорога;
  • просп. Минский;
  • площадь Тараса Шевченко;
  • ул. Полярная;
  • ул. Богатырская;
  • площадь Тульская;
  • просп. Степана Бандеры;
  • просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина)
  • площадь Керченская;
  • ул. Братиславская;
  • просп. Броварской.

Напомним:

  • Движение крупногабаритных транспортных средств часто запрещали по Киеву в зимний и летний период и во время ухудшения погодных условий, однако запрет не был постоянным.

Украинская правда

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Темы: КиевтранспортКГГАавтозапрет
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