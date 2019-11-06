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В "Слуге народа" предлагают посвятить журналистам закон и подразделение в ГПУ

Среда, 6 ноября 2019, 14:13

Слуга народа инициирует создание спецподразделения в Генпрокуратуре для расследования дел против журналистов, а также принятие нового закона о СМИ, где будут санкции за убыточность СМИ и за зарплату журналистам в конвентах.

Источник: выступление нардепа от "Слуги народа", председателя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко на парламентских слушаниях в ВР относительно безопасности журналистов

Прямая речь: "Мы с коллегами из "Слуги народа" будем предлагать такое решение: преступления против журналистов – поскольку это четвертая власть – должны расследоваться отдельно.

По крайней мере на уровне генпрокурора Рябошапки мы обсуждали вопрос создания специального прокурорского подразделения, которое будет расследовать дела против журналистов, а на уровне министра внутренних дел Авакова – создания специальных следственных групп.

Очень надеюсь, что это позволит поднять расследования на более высокий уровень".

Детали: Вместе с тем, по словам Ткаченко, есть и другая сторона медали в вопросе безопасности журналистов – это ответственность самих журналистов и СМИ.

"Слуга народа" рассказал, что в последнее время стали привычными фейковые новости, сознательная дезинформация, элементарное понятие журналистских стандартов, язык ненависти и попустительства агрессии врага.

По словам Ткаченко, это деликатный вопрос, и его обсуждение граничит с наступлением на свободу слова, но все равно "кто-то за это должен нести ответственность, особенно, когда речь идет о подыгрывании агрессии врага".

Сейчас в парламенте создана ВСК, которая занимается вопросом установления владельцев некоторых каналов. В рамках этой комиссии нардепы также планируют рассмотреть вопрос ответственности "некоторых лиц и их друзей за подыгрывание российской агрессии".

Кроме того, Ткаченко рассказал, что в Украине большинство частных СМИ являются убыточными, и это создает подозрение в том, что владельцы влияют на журналистов.

Нардеп предлагает применить санкции к тем СМИ, которые в течение 3 лет были постоянно убыточными.

Также он обратил внимание на зарплату журналистов в конвертах, с которой не платят налоги.

Ткаченко добавил, что эти вопросы планируют решать с помощью нового закона о СМИ, который собираются подать комитетом уже до конца года.

Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народаСМИ
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