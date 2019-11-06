Масштабную схему оформления "евроблях" разоблачили на таможне на Буковине

Служба безопасности Украины разоблачила на черновицкой таможне масштабную коррупционную схему по оформлению "евроблях", которая нанесла государству ущерб минимум на 3 миллиона гривен.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "Чиновник таможенного поста "Вадул-Сирет" вместе с сообщником организовали противоправную схему легализации иномарок, которые находились на территории нашей страны в режиме "временного ввоза"".

Детали: Чиновники за 500-1000 евро вносили в базы данных недостоверные сведения о выезде машин за пределы нашей страны без фактического пересечения ими границы.

Такая сделка позволяла водителям избежать штрафа в 170 тысяч гривен за нелегальное использование автомобилей на иностранной регистрации.

Для получения денег таможенники использовали в качестве посредников своих родственников и знакомых, в том числе бывших сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

По оперативным данным, за месяц дельцы незаконно оформили почти 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 миллиона гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Решается вопрос об объявлении обоим злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.