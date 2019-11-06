Российских пропагандистов потроллили на всемирном форуме

Российский федеральный телеканал Russia Today подвергся троллингу на фоне протеста украинской делегации на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.

Это произошло во время дискуссии после выступления заместителя главного редактора RT Анны Белкиной, сообщает "Укринформ".

Сначала представитель RT, объясняя, почему СМИ теряют доверие граждан, привела негативные примеры из США - выборы президента 2016 года, а также начало Brexit того же года.

На что продюсер радио "Франс культура" Кристин Окрен заметила, почему Белкина среди примеров не упомянула саму Россию? После этого во всей зале заседаний и на публичном балконе, где находилось около тысячи участников форума прозвучали массовые аплодисменты и возгласы, направленные против RT.

Далее на большом экране появилась карикатура, высмеивающая сущность российской пропаганды. Отмечается, что работу мгновенно создал художник парижского сатирического издания Charlie Hebdo, который работает на форуме.

После этого, представители украинской делегации прервали очередную реплику Белкиной, поднялись со своих мест и начали кричать: "Мировой форум за демократию - не место для пропаганды".

Участники мероприятия также громко и массово поддерживали украинцев, когда они задавали вопрос, почему организаторы пригласили обучать стандартам прессы и восстановления доверия к новостям именно российского пропагандиста, который массово распространяет фейки по всему миру.

Отмечается, что форум за демократию будет проходить в Страсбурге до 8 ноября.