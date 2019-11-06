Импичмент Трампа: в Конгрессе анонсировали первые открытые слушания
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Среда, 6 ноября 2019, 19:01
Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что на следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента Дональда Трампа.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Детали: Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент и экс-посол США в Украине Мари Йованович появятся в Конгрессе 13, 15 ноября, говорится в сообщении.
Предыстория:
- В конце прошлой недели демократы, имеющие большинство в нижней палате Конгресса, приняли резолюцию о начале нового этапа процедуры импичмента.
- Решение демократов позволяет назначать открытые слушания, или допросы свидетелей, и публиковать тексты показаний тех должностных лиц, которых ранее допрашивали за закрытыми дверями.
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