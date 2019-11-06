Импичмент Трампа: в Конгрессе анонсировали первые открытые слушания

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что на следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Детали: Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент и экс-посол США в Украине Мари Йованович появятся в Конгрессе 13, 15 ноября, говорится в сообщении.

Предыстория:

В конце прошлой недели демократы, имеющие большинство в нижней палате Конгресса, приняли резолюцию о начале нового этапа процедуры импичмента.

о начале нового этапа процедуры импичмента. Решение демократов позволяет назначать открытые слушания, или допросы свидетелей, и публиковать тексты показаний тех должностных лиц, которых ранее допрашивали за закрытыми дверями.

Узнать больше: Поддержка Зеленского, борьба с Луценко и месть Трампа: что рассказала на допросе экс-посол США

Кто формирует мнение Трампа об Украине: закрытые показания Курта Волкера в Конгрессе США