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Взрыв авто в Киеве: 1 погибший, полиция проводит спецоперацию

Среда, 6 ноября 2019, 23:16
Фото: полиция Киева

Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском районе Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

Источник: полиция Киева в Facebook, dtp.kiev.ua в Facebook

Детали: 

Около 21:40 в полицию поступило сообщение о взрыве "Мерседеса" на Брест-Литовском шоссе.

 
Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

По предварительным данным, к событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания правоохранители проводят специальную полицейскую операцию.

Кроме "Мерседеса", повреждено еще одно транспортное средство, которое находилось рядом.

 
Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

Дословно полиция: "На месте происшествия работают представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших.
Решается вопрос о правовой квалификации события."

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: полицияКиев
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