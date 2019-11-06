Взрыв авто в Киеве: 1 погибший, полиция проводит спецоперацию

Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском районе Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

Источник: полиция Киева в Facebook, dtp.kiev.ua в Facebook

Детали:

Около 21:40 в полицию поступило сообщение о взрыве "Мерседеса" на Брест-Литовском шоссе.

Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

По предварительным данным, к событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания правоохранители проводят специальную полицейскую операцию.

Кроме "Мерседеса", повреждено еще одно транспортное средство, которое находилось рядом.

Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

Дословно полиция: "На месте происшествия работают представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших.

Решается вопрос о правовой квалификации события."