Взрыв авто в Киеве: 1 погибший, полиция проводит спецоперацию
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Четверг, 7 ноября 2019, 00:16
Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.
Источник: МВД в Facebook, dtp.kiev.ua в Facebook
Детали: Около 21:40 в полицию поступило сообщение о взрыве "Мерседеса" на Брест-Литовском шоссе.
По предварительным данным, к событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания полиция проводит специальную полицейскую операцию.
Кроме "Мерседеса", повреждены еще одно транспортное средство, был рядом.
Сейчас на месте взрыва работают правоохранители.
Ольга Гетьманец, УП
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