Взрыв авто в Киеве: 1 погибший, полиция проводит спецоперацию

Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

Источник: МВД в Facebook, dtp.kiev.ua в Facebook

Детали: Около 21:40 в полицию поступило сообщение о взрыве "Мерседеса" на Брест-Литовском шоссе.

Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

По предварительным данным, к событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания полиция проводит специальную полицейскую операцию.

Кроме "Мерседеса", повреждены еще одно транспортное средство, был рядом.

Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители.