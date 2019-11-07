Взрыв авто в Киеве: 1 погибший, полиция проводит спецоперацию

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Четверг, 7 ноября 2019, 00:16

Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

Источник: МВД в Facebook, dtp.kiev.ua в Facebook

Детали: Около 21:40 в полицию поступило сообщение о взрыве "Мерседеса" на Брест-Литовском шоссе.

 
Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

По предварительным данным, к событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания полиция проводит специальную полицейскую операцию.

Кроме "Мерседеса", повреждены еще одно транспортное средство, был рядом.

 
Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: полиция Киев


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