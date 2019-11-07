Криклий рассказал, на строительство каких дорог Кабмин берет кредит

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Четверг, 7 ноября 2019, 01:46

Министр инфраструктуры Вадим Криклий сообщил, что Кабмин берет кредит у Европейского инвестиционного банка в размере 450 миллионов евро на строительство объездной дороги возле Львова и ремонт трассы Киев-Одесса.

Источник: пост Криклия в Facebook

Детали: Капитальный ремонт международной дороги Киев-Одесса будет проведен в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Кредит рассчитан на 15 лет.

Напомним:

  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство планирует сделать платным проезд по дорогам Украины для иностранцев

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Кабинет министров дороги кредит


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