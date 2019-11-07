Криклий рассказал, на строительство каких дорог Кабмин берет кредит
Четверг, 7 ноября 2019, 00:46
Министр инфраструктуры Вадим Криклий сообщил, что Кабмин берет кредит у Европейского инвестиционного банка в размере 450 миллионов евро на строительство объездной дороги возле Львова и ремонт трассы Киев-Одесса.
Источник: пост Криклия в Facebook
Детали: Капитальный ремонт международной дороги Киев-Одесса будет проведен в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Кредит рассчитан на 15 лет.
Напомним:
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство планирует сделать платным проезд по дорогам Украины для иностранцев
Ольга Гетьманец, УП