Криклий рассказал, на строительство каких дорог Кабмин берет кредит

Министр инфраструктуры Вадим Криклий сообщил, что Кабмин берет кредит у Европейского инвестиционного банка в размере 450 миллионов евро на строительство объездной дороги возле Львова и ремонт трассы Киев-Одесса.

Источник: пост Криклия в Facebook

Детали: Капитальный ремонт международной дороги Киев-Одесса будет проведен в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Кредит рассчитан на 15 лет.

Напомним: