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Должник за коммуналку в Киеве отстреливался от возмущенных соседей

Четверг, 7 ноября 2019, 08:46
Должник за коммуналку в Киеве отстреливался от возмущенных соседей

Столичные правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта в доме на улице Чаадаева в Киеве, ранил своего соседа из огнестрельного оружия.

Источник: пресс-служба полиции Киева, пост местной жительницы Светланы Панюшкиной и видео Алексея Фалина в Facebook  

Дословно полиция: "В результате конфликта 40-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги, он госпитализирован. 48-летнего стрелка задержали".

Детали: По данным полиции, между двумя соседями, проживающими в одном подъезде дома, возник конфликт, в результате которого один человек выстрелил другому дважды в ногу.

Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу. Стрелка задержали.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Как сообщила местная жительница Светлана Панюшкина, стрелок воровал в доме электроэнергию и много лет не платил за квартиру, поэтому за его долги в доме не включали отопление. Вечером 6 ноября группа жителей решила прийти и поговорить об этом с соседом, а он начал стрелять.

Алексей Фалин опубликовал видео самой стрельбы.

На нем видно, что соседи стоят под дверью квартиры и просят соседа, которого называют Алексеем, открыть дверь. Также слышно, как в квартире ребенок кричит "Папа, не надо! Не надо!", после этого мужчина открыл дверь и начал стрелять из ружья у соседей.

Осторожно! На видео виден момент стрельбы:

Ранили Николая Бугаева. По данным Панюшкиной, по состоянию на утро 7 ноября он жив, в сознании, сейчас для раненого нужна кровь.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
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