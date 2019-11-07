В пятницу похолодает в двух регионах, но унывать не стоит

В ближайшие сутки температура в Украине немного снизится в двух регионах, дожди вероятны на Западе Украины.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: В пятницу – небольшое снижение температуры воздуха в западных и северных областях до +9 +14 градусов.

На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей теплая погода удержится на уровне +14 +20 градусов.

Дожди пройдут ближайшей ночью на севере Украины, а в пятницу днем ​​осадки вероятны только в западной части. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер будет с востока, северо-востока, слабый или умеренный.

В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, днем ​​будет сухо.

Температура воздуха минимально составит +7 +9 градусов, максимально +11 +13 градусов.

По словам синоптика, сокрушаться по поводу небольшого похолодания не стоит - на выходных снова потеплеет.

Прямая речь: "Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижению температуры воздуха, захотели сладко погрустить и даже немного поплакать от осенней холодной мрачности, ничего у вас не получится. На выходных к нам снова придет потепление! Придется радоваться".