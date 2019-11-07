В декабре Украина обсудит с ЕС обновление Соглашения об ассоциации – торгпред

Украина и ЕС 18-19 декабря проведут масштабный обзор условий двусторонней торговли, в рамках которого должна быть сформирована стратегия по ее обновлению.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление торговый представитель Украины Тарас Качка сделал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"19-20 декабря в Брюсселе мы проведем заседание торгового комитета. Мы уже договорились о том, что в его рамках проведем анализ нынешней ситуации в условиях нашей торговли. И поэтому по его результатам мы должны окончательно сформулировать нашу стратегию по обновлению и модернизации соглашения", - считает Качка.

Напомним, о необходимости внесения изменений в СА заявил и вице-премьер Дмитрий Кулеба. Однако он предпочитает говорить не о пересмотре, а о модернизации соглашения и приведении его к реальности.

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