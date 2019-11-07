Полиция задержала россиянина, сбежавшего от пограничников в "Борисполе"

Патрульный взвод полиции задержал россиянина, который в среду сбежал из аэропорта "Борисполь", где его задерживали украинские пограничники.

Источник: Facebook-страница патрульной полиции Киевской области

Дословно: "120 минут надо было патрульным взвода тактико-оперативного реагирования (ТОР) вместе с полицейскими патрульной службы особого назначения, чтобы задержать иностранца-беглеца".

"Беглец был задержан в городе Васильков белоцерковскими ТОРовцами и работниками полка полиции особого назначения. Мужчину доставили в Васильковский участок полиции для установления всех обстоятельств дела".

Что было раньше: В четверг утром полиция сообщила, что задержанный пограничниками и полицией в аэропорту "Борисполь" русский преступник сбежал из-под стражи во время транспортировки в изолятор.

51-летний гражданин России разыскивается правоохранительными органами своего государства за совершение ряда преступлений.