Кремль переселил в аннексированный Крым более 140 тысяч россиян – Денисова

Россия за 5 лет аннексии Крыма переселила на полуостров более 140 тысяч своих граждан и безосновательно преследует крымчан, которые не поддерживают аннексию.

Об этом украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила в Берлине на панельной дискуссии "Оккупированный Крым: ситуация с места" и написала в Facebook.

"Сообщила участникам дискуссии, что РФ замещает население на оккупированной территории Крыма своими гражданами, так как после оккупации часть граждан Украины переехала жить на материковую Украину. Под разными мотивами за время оккупации переселено более 140 тысяч российских граждан", – отметила она.

"Кроме того, во временно оккупированном Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды Вооруженных сил РФ, составляет не менее 18 тысяч человек. В том числе, летом текущего года во время последней кампании было призвано не менее 3300 мужчин, что стало самым большим количеством в одной кампании", – добавила Денисова.

По данным омбудсмена, "115 человек незаконно преследуются РФ по безосновательным и политически мотивированным обвинениям".

"В частности, 40 крымских татар находятся в местах несвободы на территории РФ, 32 человека содержатся в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Крыма, а 15 человек, освобождены от отбывания наказания условно, сейчас находятся по месту жительства на территории Крымского полуострова", – уточнила Денисова.

"Они не могут выехать на материковую Украину, потому что нарушены их право на свободу передвижения и свободный выбор места жительства", – подчеркнула она.

Денисова в Берлине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила участникам дискуссии, что "для Российской Федерации нет международного права, международного гуманитарного права, нет решений морского трибунала", что РФ не выполняет резолюцию ООН и нарушает IV Женевскую конвенцию.

Денисова выразила убеждение, что благодаря международному давлению и усилению санкций можно вернуть гражданам Украины свободу, а Украине – территории.

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