"Титушки" приехали к жителям общежития в Киеве, которых выселяют владельцы

Жителей общежития на улице Полевой, 19 в Киеве, принадлежащего тресту "Киевгорстрой-2", приехали выселять вооруженные молодые люди.

Источник: Киев оперативный, facebook-сообщество Общежитие г. Киев, ул. Полевая, д. 19/8

Детали: Около 11 утра возле общежития начали собираться неизвестные лица.

Согласно видео с места событий, опубликованному на странице общежития, к жителям обратился якобы сотрудник исполнительной службы и зачитал решение суда о выселении жильцов одной из комнат общежития с переселением в другое общежитие. Жители заявили, что указанных ими лиц пока нет дома и не позволили ему войти в помещение, чтобы убедиться в этом.

После этого люди с закрытыми лицами в бронежилетах и нашивках начали с применением силы отстранять людей от входа в здание. Началась потасовка, в котрой участвовали также молодые люди в гражданском.

На месте также находились сотрудники полиции.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что лица, которые пытались силой выселить людей из аварийного общежития на улице Полевой, задержаны.

"Мне только что позвонил начальник столичной полиции. По его словам, лица, которые пытались силой выселить людей из аварийного общежития на улице Полевой - задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция уверяет, что контролирует ситуацию. Я также в очередной раз обращаюсь к владельцам общежитии и его жителей с просьбой все спорные вопросы решать мирным и законным путем ", - подчеркнул Виталий Кличко.

Что было раньше: Общежитие на улице Полевой, 19 в Киеве принадлежит частному предприятию "Трест "Киевгорстрой-2". В 2018 году предприятие приняло решение о проведении реконструкции здания. Компания сообщила о необходимости освобождения занимаемых комнат и предложила жителям альтернативное жилье на улице Туполева.

В то же время около 40 семей отказались выселяться и продолжают жить в неотапливаемом помещении, без воды, газа и электричества. Они утверждают, что согласно закону "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий", их общежитие должны передать на баланс города.

В тресте "Киевгорстрой-2" заявляли, что в июне и в июле 2019 здание захватили неизвестные в одежде с логотипами ВО "Свобода" и "Сокол".

В предприятии отмечают, что против отказников от переселения начато несколько уголовных производств.