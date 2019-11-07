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Президент Франции заявил о "смерти мозга" у НАТО

Четверг, 7 ноября 2019, 14:16

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Североатлантический альянс переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации между Европой и США и односторонних действий ключевого союзника – Турции – в Сирии.

Об этом он заявил в интервью журналу The Economist, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"То, что мы сейчас переживаем, - это смерть мозга НАТО", - сказал Макрон.

"Нет никакой координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО. Никакой. Есть несогласованные агрессивные действия другого союзника НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту", - подчеркнул он.

На вопрос о том, верит ли он, как и ранее, в положения статьи 5 относительно "коллективной обороны", согласно которому нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех союзников, французский лидер ответил: "Я не знаю".

"Я бы сказал, что мы должны пересмотреть реальность, что такое НАТО в свете преданности Альянсу Соединенных Штатов", - считает Макрон.

По его мнению, Соединенные Штаты демонстрируют признаки потери заинтересованности в европейских союзниках, о чем свидетельствует внезапное решение президента Дональда Трампа в прошлом месяце вывести войска из северо-восточной Сирии без консультаций с союзниками.

Франция долгое время настаивала на более тесном сотрудничестве в области обороны в Европе, но столкнулась с сопротивлением со стороны Великобритании и других стран, которые утверждают, что ключом к обороне Запада остаются Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп резко критиковал зависимость европейских стран от США в их обороне и неспособность некоторых, в частности Германии, достичь цели НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону.

Темы: НАТОФранцияпрезидент
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