Президент Франции заявил о "смерти мозга" у НАТО

1152 просмотра
Четверг, 7 ноября 2019, 15:16

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Североатлантический альянс переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации между Европой и США и односторонних действий ключевого союзника – Турции – в Сирии.

Об этом он заявил в интервью журналу The Economist, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"То, что мы сейчас переживаем, - это смерть мозга НАТО", - сказал Макрон.

"Нет никакой координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО. Никакой. Есть несогласованные агрессивные действия другого союзника НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту", - подчеркнул он.

На вопрос о том, верит ли он, как и ранее, в положения статьи 5 относительно "коллективной обороны", согласно которому нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех союзников, французский лидер ответил: "Я не знаю".

"Я бы сказал, что мы должны пересмотреть реальность, что такое НАТО в свете преданности Альянсу Соединенных Штатов", - считает Макрон.

По его мнению, Соединенные Штаты демонстрируют признаки потери заинтересованности в европейских союзниках, о чем свидетельствует внезапное решение президента Дональда Трампа в прошлом месяце вывести войска из северо-восточной Сирии без консультаций с союзниками.

Франция долгое время настаивала на более тесном сотрудничестве в области обороны в Европе, но столкнулась с сопротивлением со стороны Великобритании и других стран, которые утверждают, что ключом к обороне Запада остаются Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп резко критиковал зависимость европейских стран от США в их обороне и неспособность некоторых, в частности Германии, достичь цели НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону.

Темы: НАТО Франция президент


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Перезагрузка отношений" с НАТО: почему сейчас? 6 ноября 2019, 15:00
Украина попросилась в Программу расширенных возможностей НАТО 1 ноября 2019, 14:42
МИД РФ говорит, что НАТО в Украине "провоцирует раскол" 1 ноября 2019, 13:14
Все новости
Главные новости
Взрыв "Мерседеса" в Киеве: погиб полицейский, еще двое – в больнице
Из-за Порошенко у владельца "Прямого" проводят обыски
Задержанный в аэропорту российский преступник сбежал из-под стражи
Должник за коммуналку в Киеве отстреливался от возмущенных соседей
Все новости
здоровье

Откуда берется пыль, как ее избавиться и как она влияет на наше здоровье

Музыка

Украинская музыка октября. "Океан Эльзы", Джамала, Иван Дорн, O.Torvald, джаз и прочее

мандри

Бюджетная Исландия без палаток: 9 советов для путешествия в страну вулканов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів