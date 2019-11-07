Зеленский сдал что-то в аренду и получил почти миллион – декларация

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Четверг, 7 ноября 2019, 21:46

Президент Владимир Зеленский 6 ноября задекларировал 900 тысяч гривен дохода от сдачи в аренду имущества.

Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции

Детали: На сайте НАПК указаны данные, согласно которым 28 октября Зеленский получил 902454 грн дохода от сдачи имущества в аренду иностранным гражданам Сирано Сонгу и Хинуи Лину.

 
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НАПК

В то же время, в декларации не указано, какое имущество сдавал Зеленский в аренду.

Украинская правда
Темы: Зеленский НАПК


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