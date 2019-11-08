Глава фракции "Голос" назвал еще один способ решения проблемы Донбасса

Глава фракции партии "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что одним из путей решения проблемы Донбасса может стать временное замораживание конфликта, подчеркнув необходимость вернуть с временно оккупированных людей, которые этого хотят.

Источник: выступление Рахманина в эфире программы "Право на власть" на "1 + 1"

Прямая речь: "Вариант, о котором не говорят вслух. Он обсуждается время от времени. Его не озвучивают: или со стыда, или от страха.

Он называется "замораживание конфликта".

Что это означает с точки зрения стратегии и тактики: мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос военным путем, не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем, но мы можем остановиться. Для того, чтобы собраться с мыслями. И главное: для того, чтобы вернуть людей. Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться."