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E-билет дал сбой в киевском метро

Пятница, 8 ноября 2019, 07:59

Система электронного билета в киевском метрополитене в пятницу утром некоторое время не работала.

Источник: КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Дословно: "Уважаемые пассажиры! Система e-билета временно не работает. Оператор КП "ГИВЦ" занимается решением вопроса. Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства!".

Короткое время спустя метрополитен сообщил: "Оператор КП "ГИВЦ" возобновил работу системы е-билета".

Предыстория:

  • Зеленые карточки и жетоны киевское метро планирует вывести из обращения. На некоторых станциях они уже не продаются и зеленые карты не пополняется.
  • Альтернативой им должен стать "электронный билет" Kyiv smart card.

"Украинская правда" в Threads

Темы: метроКиевтранспорттехнологии
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