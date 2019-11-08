E-билет дал сбой в киевском метро
Пятница, 8 ноября 2019, 07:59
Система электронного билета в киевском метрополитене в пятницу утром некоторое время не работала.
Источник: КП "Киевский метрополитен" в Facebook
Дословно: "Уважаемые пассажиры! Система e-билета временно не работает. Оператор КП "ГИВЦ" занимается решением вопроса. Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства!".
Короткое время спустя метрополитен сообщил: "Оператор КП "ГИВЦ" возобновил работу системы е-билета".
Предыстория:
- Зеленые карточки и жетоны киевское метро планирует вывести из обращения. На некоторых станциях они уже не продаются и зеленые карты не пополняется.
- Альтернативой им должен стать "электронный билет" Kyiv smart card.