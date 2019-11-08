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В Госдепе рассказали, как "порохоботы" атаковали американскую дипломатию

Пятница, 8 ноября 2019, 09:18
В Госдепе рассказали, как порохоботы атаковали американскую дипломатию

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент рассказал о "кампании лжи" против посла Мари Йованович со стороны личного адвоката американского президента Руди Джулиани и бывшего генпрокурора Юрия Луценко, к которой присоединились так называемые "порохоботы".

Об этом говорится в обнародованной стенограмме его показаний в Конгрессе.

"Эти двое нашли друг друга полезными", - сказал Кент о Луценко и Джулиани.

"Исходя из того, что я знаю, Юрий Луценко как генеральный прокурор поклялся отомстить и предоставил информацию Руди Джулиани в надежде, что он распространит ее и это приведет к ее (Мари Йованович) отзыву", - сказал Кент.

Он рассказал, что Луценко даже встречался наедине с Джулиани в Нью-Йорке, и его целью было "облить грязью" Йованович и самого Кента.

По его словам, "кампанию лжи" в отношении Йованович в основном вели Луценко и Джулиани, однако присоединились и так называемые "порохоботы".

Он охарактеризовал "порохоботов" как интернет-троллей, особенно активных в Facebook, действовавших в поддержку тогдашнего президента Порошенко и против людей, которые воспринимались как противники Порошенко.

"Раньше я упоминал о так называемых "порохоботах", троллях в социальных сетях, активно поддерживавших Порошенко. Но за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или его политических оппонентов, как они обычно делали, они нападали на посла Йованович и меня лично", - рассказал Кент.

Дипломат также добавил, что к отставке Йованович якобы были причастны директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и прокурор Константин Кулик.

Джордж Кент объяснил, что отношения между ГПУ и посольством США испортились осенью 2017 года. Тогда ГПУ задержала детективов НАБУ, которые вели расследование о "неправомерной" выдаче биометрических паспортов Государственной миграционной службой. Для посольства было важно расследование НАБУ, поскольку выданные паспорта использовались для получения американской визы.

"Европейская правда"

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Темы: СШАЛуценкоПорошенкоУкраинаскандал
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