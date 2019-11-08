Россия начала продавать билеты на поезда из Крыма

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Пятница, 8 ноября 2019, 10:29

Во всех железнодорожных кассах аннексированного Россией Крыма начали продавать билеты с полуострова в Москву и Санкт-Петербург – с проездом по Керченскому мосту.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службы ГП "Крымская железная дорога" и компании "Гранд сервис экспресс"

Детали: 7 ноября компания "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа.

Первым по крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов составит от 2966 рублей.

8 ноября уже во всех кассах на вокзалах в Крыму стартовали продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург. Также начали продавать билеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым.

"Из Севастополя куплен первый билет в начале девятого утра. Местный житель, который едет в гости, купил билет плацкартный на 25 декабря. По цене 4525 рублей", – сообщили российскому журналисту в пятницу в кассах вокзала.

По данным ТАСС, "в связи с большим количеством запросов по покупке билетов в Крым на сайте grandtrain.ru время оформления проездных документов может быть увеличено".

Предыстория:

  • Россия аннексировала Крым в начале 2014 года. Впоследствии Украина прекратила какое бы то ни было сообщение с полуостровом, кроме частных авто.
  • Теперь Керченский (Крымский) мост соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ.
  • Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года.
  • Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов – в июне 2020 года.

Темы: Крым транспорт железная дорога аннексия Росcия


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