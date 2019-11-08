Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия начала продавать билеты на поезда в Крым

Пятница, 8 ноября 2019, 09:29

Во всех железнодорожных кассах аннексированного Россией Крыма начали продавать билеты с полуострова в Москву и Санкт-Петербург – с проездом по Керченскому мосту.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службы ГП "Крымская железная дорога" и компании "Гранд сервис экспресс"

Детали: 7 ноября компания "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа.

Первым по крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов составит от 2966 рублей.

8 ноября уже во всех кассах на вокзалах в Крыму стартовали продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург. Также начали продавать билеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым.

"Из Севастополя куплен первый билет в начале девятого утра. Местный житель, который едет в гости, купил билет плацкартный на 25 декабря. По цене 4525 рублей", – сообщили российскому журналисту в пятницу в кассах вокзала.

По данным ТАСС, "в связи с большим количеством запросов по покупке билетов в Крым на сайте grandtrain.ru время оформления проездных документов может быть увеличено".

Предыстория:

  • Россия аннексировала Крым в начале 2014 года. Впоследствии Украина прекратила какое бы то ни было сообщение с полуостровом, кроме частных авто.
  • Теперь Керченский (Крымский) мост соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ.
  • Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года.
  • Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов – в июне 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымтранспортжелезная дорогааннексияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: