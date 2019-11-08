Дубилет попросил себе госохрану

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Пятница, 8 ноября 2019, 10:44

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану

Источник: Facebook Дубилета

Прямая речь: "Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану".

Детали: Дубилет объяснил, что он был уверен, что на его должности ему не понадобится охрана, но сейчас вокруг него "появилось две зоны напряжения".

Он выразил надежду, что охрана ему потребуется временно.

Прямая речь: "Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать.

Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию".

Напомним:

  • По словам советника министра экономики по вопросам реформирования спиртовой отрасли Сергея Блескуна, доля нелегального теневого рынка спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году. На сегодня по прогнозам, около 8,4 млн декалитров спирта - это доля теневого рынка.

Темы: Кабинет министров


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