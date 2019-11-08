Зеленский назвал Украину интересным стартапом и алмазом

Президент Владимир Зеленский назвал Украину одним из самых привлекательных стартапов в мире и алмазом, а также призвал инвесторов вкладывать средства в украинцев.

Источник: выступление Зеленского на Международном экономическом форуме в Киеве 8 ноября

Прямая речь: "Без лишней скромности скажу, что один из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля – ​​это Украина.

Украина – это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, но и во всем мире.

Здесь на видео говорили, что в 2050 году будет 2 главных игрока – Индия и Китай. Но еще говорили, что футурологи иногда ошибаются. Когда я решил идти в президенты, было два других лидера. Но футурологи иногда ошибаются.

И поэтому мы все должны сделать все, чтобы в этот раз футурологи тоже ошиблись. И чтобы среди двух точек, где есть Индия и Китай, свое место достойное заняла и Украина".

Детали: Зеленский отметил, что именно украинцы, их таланты и их интеллект делают Украину привлекательнее других стран, и призвал вкладывать деньги в украинцев, в молодежь, стартапы, малый и средний бизнес.

Президент в очередной раз пообещал, что будет лично защищать каждую копейку инвесторов.