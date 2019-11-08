Оккупированным территориям обещают украинское ТВ на двух языках

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Пятница, 8 ноября 2019, 11:57

Через три месяца на большей части оккупированных территорий можно подать сигнал украинского телевидения, и этот канал может быть двуязычным.

Источник: слова министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского в эфире программы "Право на власть" на "1+1" 7 ноября.

Прямая речь: "Мы знаем, как доставить сигнал до порядка 80% жителей оккупированных территорий, мы делали уже эксперименты – мы знаем, как это сделать и мы это сделаем, и сигнал там будет. В течение трех месяцев мы можем это сделать.

Я не буду рассказывать. Мы провели эксперименты, мы замеряли, до какого пункта добивает наш сигнал... Все хорошо в этом смысле. Но вопрос не только в сигнале, а в и том, что именно мы будем коммуницировать людям, которые там проживают".

Детали: Бородянский уточнил, что в ОРДЛО пойдет сигнал государственного телеканала.

"Это будет государственный канал, который будет сформирован на базе нашего иновещания UA.tv", – сказал он.

"На первом этапе это будет развлекательно-информационный канал, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинские и информационное вещание, которое будет государственным вещанием... У нас есть четкое представление, каким образом это будет происходить", – рассказал Бородянский.

На вопрос, допускает ли он вещание на русском, министр ответил: "Я допускаю".

"Я допускаю вещание на двух языках. Вообще мне кажется, что нам нужно отойти от категоризации "русскоязычный канал"... Это двуязычный канал, на мой взгляд", – сказал Бородянский.

Предыстория:

  • Весной 2017 года тогдашний министр информационной политики Юрий Стець заявил, что 80% территории Донецкой и Луганской областей были покрыты украинским сигналом – и частично даже неподконтрольные территории, в частности, Горловка и Донецк.

Темы: Донбасс телевидение Минкультуры


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