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Минюст полностью открыл единый реестр бизнеса

Пятница, 8 ноября 2019, 11:31

Министерство юстиции издало приказ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба платформы

Теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров: номеру регистрации ФЛП, подписантами, филиалами.

"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине.

Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам следующий шаг в открытии данных. Например, ДФС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговый статус, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей.

С этого момента Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире", —  комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

Напомним:

Темы: Минюстбизнес
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