Минюст полностью открыл единый реестр бизнеса
Министерство юстиции издало приказ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме.
Об этом сообщает пресс-служба платформы
Теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров: номеру регистрации ФЛП, подписантами, филиалами.
"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине.
Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам следующий шаг в открытии данных. Например, ДФС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговый статус, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей.
С этого момента Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире", — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.
Напомним:
- С 29 октября данные об отсутствии/наличии налоговой задолженности победителя тендера будут попадать в систему Prozzoro по автоматическому запросу.
powered by lun.ua