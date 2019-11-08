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Ахметов запускает новостной телеканал

Пятница, 8 ноября 2019, 12:21
Ахметов запускает новостной телеканал
Иллюстрация: Андрей Калистратенко, УП

Медиахолдинг олигарха Рината Ахметова запустит информационный телеканал "Украина 24" с декабря 2019​ года.

Источник: пресс-служба SCM, "Детектор медиа"

Дословно: "В декабре​ 2019​ года телеканал "Украина 24" начнет свое круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv.

Программная политика и эфирная сетка телеканала "Украина 24" в настоящее время находятся в детальной проработке".

Детали: На заседании 7 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензию телеканалу "Эскулап TV" (ООО "Аспер 2011"), который входит в "Медиа Группа Украина", из-за смены логотипа и концепции вещания.

На заседании регулятора изменения не детализировали, однако, по словам члена Нацсовета Александра Ильяшенко, по концепции - это информационный канал. Около 15 часов вещания в сутки информационные программы.

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Справка: Собственником медиахолдинга "Медиа Группа Украина" является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Медиахолдинг объединяет телеканалы "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV", "Футбол 1"/"Футбол 2", "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/Ukriane 2, NLO TV 1/NLO TV 2.

Также в холдинг входят продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийная платформа "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; проект Vogue UA.

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Темы: АхметовтелевидениеСМИ
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