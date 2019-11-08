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Госдеп США ликвидирует должность спецпредставителя по Украине – СМИ

Пятница, 8 ноября 2019, 12:37

Государственный департамент США ликвидирует должность специального представителя по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Ожидается, что все полномочия перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает вопросы Украины.

Должность спецпредставителя была создана специально под Волкера, она была неоплачиваемой и он уделял этой работе только часть своего времени.

Издание отмечает, что решение о ее отмене стало первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента оставят ощутимый след в американской политике в отношении Украины, которая сейчас находится в эпицентре битвы за президентство Дональда Трампа.

Нынешние и бывшие американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменена в основном потому, что администрации США будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

Те, кто были причастны к ней, и дали показания Конгрессу по делу об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента.

Один из неназванных чиновников сказал, что Госдепартаменту будет "трудно найти хоть кого-то, кто согласится прикоснуться к этой работе даже трехметровой палкой".

"Никто в здравом уме не захочет эту работу. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - сказал бывший чиновник США.

Напомним, "Европейская правда" уже публиковала обзор рассекреченного допроса экс-посла США Мари Йованович (см. "Поддержка Зеленского, борьба с Луценко и месть Трампа") и поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора: "От Коломойского до Порошенко: закрытые показания посла США об Украине и Зе-команду".

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Темы: СШАУкраина
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