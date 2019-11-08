СБУ пришла с обыском в столичный бизнес-центр
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Пятница, 8 ноября 2019, 13:44
Служба безопасности проводит обыски в столичном бизнес-центре "Парус".
Источник: комментарий пресс-центра СБУ "Украинской правде", трансляция "Прямой"
Дословно СБУ: "Проводятся обыски в адвокатском объединении в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА. Детали впоследствии на сайте".
Детали: Телеканал "Прямой", который тоже имеет офис в этом бизнес-центре, в своем эфире даже показал картинку с людьми в камуфляже и нашивками СБУ. По данным их корреспондентов, силовики пришли в адвокатское объединения "Турчинов и партнеры".
Валентина Романенко, УП
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