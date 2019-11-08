Служба безопасности проводит обыски в столичном бизнес-центре "Парус".

Источник: комментарий пресс-центра СБУ "Украинской правде", трансляция "Прямой"

Дословно СБУ: "Проводятся обыски в адвокатском объединении в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА. Детали впоследствии на сайте".

Детали: Телеканал "Прямой", который тоже имеет офис в этом бизнес-центре, в своем эфире даже показал картинку с людьми в камуфляже и нашивками СБУ. По данным их корреспондентов, силовики пришли в адвокатское объединения "Турчинов и партнеры".