СБУ пришла с обыском в столичный бизнес-центр

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Пятница, 8 ноября 2019, 13:44

Служба безопасности проводит обыски в столичном бизнес-центре "Парус".

Источник: комментарий пресс-центра СБУ "Украинской правде", трансляция "Прямой"

Дословно СБУ: "Проводятся обыски в адвокатском объединении в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА. Детали впоследствии на сайте".

Детали: Телеканал "Прямой", который тоже имеет офис в этом бизнес-центре, в своем эфире даже показал картинку с людьми в камуфляже и нашивками СБУ. По данным их корреспондентов, силовики пришли в адвокатское объединения "Турчинов и партнеры".

 

Валентина Романенко, УП
Темы: СБУ Киев


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