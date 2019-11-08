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СБУ пришла с обыском в столичный бизнес-центр: под подозрением – Столар

Пятница, 8 ноября 2019, 12:44

Служба безопасности проводит обыски в столичном бизнес-центре "Парус".

Источник: комментарий пресс-центра СБУ "Украинской правде", трансляция "Прямой", собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Проводятся обыски в адвокатском объединении в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА. Детали впоследствии на сайте".

Детали: Телеканал "Прямой", который тоже имеет офис в этом бизнес-центре, в своем эфире даже показал картинку с людьми в камуфляже и нашивками СБУ. По данным их корреспондентов, силовики пришли в адвокатское объединения "Турчинов и партнеры".

 

По информации УП, речь идет об уголовном производстве в отношении расходования бюджетных средств в сумме около 800 млн грн в ходе реализации проекта строительства Большой Окружной дороги.

В противоправной схеме хищения бюджетных средств подозревают застройщика Вадима Столара.

Впоследствии СБУ уточнила, что обыски идут в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте.

Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах)

 

Почему это важно: Команда новой власти хочет снять с должности председателя Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко. Окружение президента Зеленского распространяло месседж, что Кличко не руководит столицей, а "смотрящими" по Киеву являются Вадим Столар и Максим Микитась. Кличко все отрицает.

Валентина Романенко, УП

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Темы: СБУКиев
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