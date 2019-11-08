Оккупанты схватили легендарную крымскую татарку – Чубаров

На админгранице с Крымом оккупанты задержали 82-летнюю Айше Сеитмуратову, ветерана крымскотатарского национального движения.

Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook

Прямая речь: "Только что стало известно, что на контрольном пункте Чаплынка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом русские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения".

Детали: По словам Чубарова, Сеитмуратова имеет гражданство США, которое она получила после изгнания ее из СССР в 1978 году. Она постоянно проживает в Крыму, который отказалась покидать после вторжения российских войск в 2014 году и оккупации Крыма.

Прямая речь: "В Меджлисе крымскотатарского народа предпринимают меры для установления связи с Айше Абла и оказания ей помощи".

Больше деталей: Как передает группа "Крымская солидарность" в Facebook, российские пограничники больше часа продержали автобус, в котором ехала Сеитмуратова. Потом всех пропустили, а ее - нет.

По полученной информации, на дополнительную проверку ее увели из-за американского гражданства.

У Сеитмуратовой нет с собой средств связи и на данный момент о ней ничего неизвестно.

Позднее Чубаров дополнил свой пост поступившей информацией о том, что оккупанты, не пропустив Айше Сеитмуратову через КПП, отослали ее на контрольно-пропускной пункт "Чонгар": мол, иностранцы могут пересекать "границу" там.

Прямая речь: "От Чаплынки до Чонгара расстояние более 120 километров. С Айше Абла у нас по прежнему нет связи - она не взяла с собой мобильный телефон".