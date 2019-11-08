Оккупанты схватили легендарную крымскую татарку – Чубаров

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Пятница, 8 ноября 2019, 22:06

На админгранице с Крымом оккупанты задержали 82-летнюю Айше Сеитмуратову, ветерана крымскотатарского национального движения.

Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook

Прямая речь: "Только что стало известно, что на контрольном пункте Чаплынка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом русские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения".

Детали: По словам Чубарова, Сеитмуратова имеет гражданство США, которое она получила после изгнания ее из СССР в 1978 году. Она постоянно проживает в Крыму, который отказалась покидать после вторжения российских войск в 2014 году и оккупации Крыма.

Прямая речь: "В Меджлисе крымскотатарского народа предпринимают меры для установления связи с Айше Абла и оказания ей помощи".

Украинская правда
Темы: Крым чрезвычайное происшествие


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