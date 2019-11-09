В мире начали разрабатывать 6G сети

В Китае официально начали работу над разработкой мобильной сети 6G.

Источник: CNBC

Детали: Министерство науки и технологий Китая заявило, что создаст две рабочие группы для разработки 6G. Одну — из чиновников профильных департаментов, вторую — из представителей 37 университетов, институтов, компаний.

Прямая речь: Заместитель министра науки и технологий Ванг Си сказал: "В этот критический период национального развития мы должны придавать большое значение развитию 6G, эффективно продвигать его и открывать путь к инновациям".

Напомним: