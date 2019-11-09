Трамп хочет запретить продажу электронных сигарет молодежи

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Суббота, 9 ноября 2019, 03:45

Администрация президента Соединенных Штатов планирует запретить продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли до 21 года. 

Источник: Президент США Дональд Трамп, передает CNBS

Прямая речь: "Мы должны позаботиться о наших детях, это особенно важно, у нас будет возрастное ограничение - 21 год или около того, на следующей неделе мы объявим о чем-то очень важном для вейпинга".

Детали: Ряд американских штатов и местных органов власти уже повысили возраст курения с 18 лет до 21 года. Также несколько законодателей подали федеральные законопроекты, в том числе лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

В тоже время Трамп предположил, что администрация может отказаться от планов запрета ароматизированных электронных сигарет.

Украинская правда
Темы: Трамп США


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