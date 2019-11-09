В части Канады ограничат использование английского

В канадской провинции Квебек государственные услуги будут предоставляться исключительно на французском языке.

Источник: Премьер-министр провинции Франсуа Легольт, сообщает Укринформ.

Прямая речь: "Если ваши родители ходили в англоязычную школу, то у вас есть определенные права в Квебеке, и мы будем уважать их. Если же вы - новый иммигрант, то мы должны говорить с вами по-французски".

Детали: Он добавил, что для обеспечения выполнения этого решения правительству Квебека не нужно вносил законодательные изменения, достаточно применять уже принятые нормы закона №101, устанавливающее правила использования языков на территории провинции.

Исключения будут сделаны только для представителей коренных народов и потомков тех, кто учился в англоязычной среде.

Это решение подверглось жесткой критики со стороны представителей оппозиционных партий.

Напомним: