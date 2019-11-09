В части Канады ограничат использование английского

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Суббота, 9 ноября 2019, 05:14

В канадской провинции Квебек государственные услуги будут предоставляться исключительно на французском языке.

Источник: Премьер-министр провинции Франсуа Легольт, сообщает Укринформ.

Прямая речь: "Если ваши родители ходили в англоязычную школу, то у вас есть определенные права в Квебеке, и мы будем уважать их. Если же вы - новый иммигрант, то мы должны говорить с вами по-французски".

Детали: Он добавил, что для обеспечения выполнения этого решения правительству Квебека не нужно вносил законодательные изменения, достаточно применять уже принятые нормы закона №101, устанавливающее правила использования языков на территории провинции.

Исключения будут сделаны только для представителей коренных народов и потомков тех, кто учился в англоязычной среде.

Это решение подверглось жесткой критики со стороны представителей оппозиционных партий.

Напомним:

  • На федеральном уровне Канада - двуязычная страна, поэтому все услуги и информацию от центрального правительства канадцы могут получать на английском или французском.
  • Канадские провинции и территории имеют право самостоятельно выбирать свой официальный язык.
  • Провинция Квебек имеет большую англоязычную громаду, но придает большое значение знанию языков при отборе новых иммигрантов.

Украинская правда
Темы: Канада язык


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