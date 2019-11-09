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Демократы хотят проголосовать за импичмент Трампу до конца года

Суббота, 9 ноября 2019, 05:29

Демократическое большинство в Палате представителей планирует завершить импичмент президента Трампа и провести общее голосование до рождественских праздников, чтобы с нового года рассмотрение дела начал Сенат.

Источник: со ссылкой на заявления законодателей от Демократической партии пишет американское издание The Hill

Детали: "Демократы в Палате представителей настойчиво стремятся завершить свое историческое многонедельное расследование против президента Трампа до начала 2020 года, потенциально пытаясь провести кульминационное голосования за импичмент перед Рождеством".

Издание отмечает, что демократы уже провели ряд важных слушаний и просигнализировали о завершении этапа закрытых свидетельств, обнародовав тысячи страниц рассекреченных стенограмм. Сейчас они переходят к "второй фазы" - открытых слушаний, чтобы проинформировать по сути расследования американское общество.

"На следующей неделе демократы проведут первые публичные слушания по телетрансляцией по результатам их уже почти 7-недельного расследования по импичменту, вызвав трех карьерных дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани и их сообщники нагло добивались" услуги за услугу "от Украины", - отмечает издание.

Прямая речь: Член Разведывательного комитета конгрессмен Дэнни Хек подтвердил планы большинства Палаты представителей. "Я думаю, что без спешки, но, опять же, без затяжек и обдуманно, Палата представителей задаться целью разобраться с этим в разведывательном, международном и юридическом комитетах, а также провести всеобщее голосование до Рождества".

Украинская правда

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Темы: Трампимпичмент
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