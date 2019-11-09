Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев: Должникам за коммуналку может светить запрет выезда за границу или арест имущества

Суббота, 9 ноября 2019, 09:34

В Киеве около 5% потребителей не рассчитываются по всем видам жилищно-коммунальных услуг, по решению суда на должника могут быть наложены санкции - от запрета выезда за границу до ареста движимого и недвижимого имущества.

Источник: пресс-центр КГГА со ссылкой на брифинг гендиректора "Центра коммунального сервиса" Андрея Щербину

Детали: По словам Щербины, в настоящее время уровень расчета за потребленные услуги составляет 80%. При этом ориентировочно 5% потребителей не рассчитываются за потребленное вообще, и на них приходится 60% суммы задолженности жителей Киева.

По некоторым лицевым счетам долги достигают сотен тысяч гривен.

Дословно: "Чтобы урегулировать вопрос задолженности путем заключения договоров рассрочки, достаточно обратиться в ближайший "Центр коммунального сервиса" с необходимыми документами и выбрать оптимальный срок для погашения долга", - отметил Щербина.

"Если должник не реагирует на сообщения, накапливает долги, не обращается за помощью, дело могут передать в суд. По решению суда на должника накладывают санкции - от запрета выезда за границу до ареста движимого и недвижимого имущества", - добавил он.

Украинская правда
Темы: КиевдолгЖКХ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: