Киев: Должникам за коммуналку может светить запрет выезда за границу или арест имущества

В Киеве около 5% потребителей не рассчитываются по всем видам жилищно-коммунальных услуг, по решению суда на должника могут быть наложены санкции - от запрета выезда за границу до ареста движимого и недвижимого имущества.

Источник: пресс-центр КГГА со ссылкой на брифинг гендиректора "Центра коммунального сервиса" Андрея Щербину

Детали: По словам Щербины, в настоящее время уровень расчета за потребленные услуги составляет 80%. При этом ориентировочно 5% потребителей не рассчитываются за потребленное вообще, и на них приходится 60% суммы задолженности жителей Киева.

По некоторым лицевым счетам долги достигают сотен тысяч гривен.

Дословно: "Чтобы урегулировать вопрос задолженности путем заключения договоров рассрочки, достаточно обратиться в ближайший "Центр коммунального сервиса" с необходимыми документами и выбрать оптимальный срок для погашения долга", - отметил Щербина.

"Если должник не реагирует на сообщения, накапливает долги, не обращается за помощью, дело могут передать в суд. По решению суда на должника накладывают санкции - от запрета выезда за границу до ареста движимого и недвижимого имущества", - добавил он.