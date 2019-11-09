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В Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров УНА-УНСО

Суббота, 9 ноября 2019, 15:09
В Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров УНА-УНСО

В Польше в субботу задержали добровольца, одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Источник: Рух опору капітуляції, Людмила Денисова в Facebook

Дословно Рух опору капітуляції: "Сегодня в Польше задержали известного добровольца, участника войны с русскими оккупантами, заместителя командира УНСО и одного из соучредителей РОК Игоря Мазура "Тополю"".

Детали: Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Мазура, который также является сотрудником Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, задержали на пограничном пункте Дорогуск по запросу РФ.

По информации омбудсмена, к Мазуру не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.

Прямая речь Денисовой: "В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в департамент консульской службы МИД Украины.

Украинская правда

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Темы: Польшанационалисты
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