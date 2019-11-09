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Экс-нардеп Залищук стала советницей Гончарука

Суббота, 9 ноября 2019, 15:58
Экс-нардеп Залищук стала советницей Гончарука

Бывшая нардеп Светлана Залищук стала советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

Источник: Сообщение Залищук в Facebook

Прямая речь: "Со вчерашнего дня официально работаю штатным советником премьер-министра Украины по вопросам внешней политики".

"В команде премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi будут успешные контакты главы правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание положительных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие эффективному экономическому сотрудничеству между государствами. Отдельно выделю борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность".

Детали: Залищук добавила, что дружила с Гончаруком "с домайданных времен", верит в намерения и ценности этого человека.

"Это правительство, по-моему, имеет одно принципиальное отличие от предыдущих. И это не возраст, хотя он и самый молодой в истории страны. Это правительство формировалось не по квотному принципу от монополистов. Пока это еще не результат освобождения страны от тотального влияния монополистов, но это предпосылка, которая дает Украине такой шанс", - написала она.

Справка: Светлана Залищук в 2014 году была избрана народным депутатом от БПП. Была членом межфракционного объединения "Еврооптимисты".

В феврале 2019 года вместе с тогдашним нардепами Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко заявила о выходе из БПП.

Баллотировалась на парламентских выборах 2019 года как самовыдвиженец по округу №199 в Черкасской области, однако не прошла в Верховную Раду.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров
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