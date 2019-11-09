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Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине

Суббота, 9 ноября 2019, 17:35

Всемирный банк поддерживает намерение руководства Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель.

Источник: заявление Всемирного банка, обнародованное в субботу

Дословно: "Всемирный банк решительно поддерживает планы украинского руководства по открытию рынка сельскохозяйственных земель.

Земельная реформа необходима украинским фермерам для покупки и продажи сельскохозяйственных земель, доступа к кредитам, инвестирования и диверсификации, а также для владельцев земли, чтобы получить надлежащую отдачу за свой самый ценный актив".

Детали: По мнению Всемирного банка, земельная реформа повысит экономический рост, а также уровень жизни всего украинского народа, раскрывая сельскохозяйственный потенциал страны.

Там отметили, что запланированная реформа также включает меры по ограничению концентрации земель, прекращению рейдерских атак и оказанию финансовой помощи мелким фермерам.

Дословно: "Достаточно двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, которая способствует коррупции: время земельной реформы сейчас".

Что было ранее: В субботу управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что быстрое введение земельной реформы в Украине может привести к необратимым ошибкам.

Предыстория:

  • Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
  • Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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Украинская правда
Темы: Всемирный банкземля
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