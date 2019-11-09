В ЕБРР поддерживают земельную реформу, но напомнили о предохранителях

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Суббота, 9 ноября 2019, 22:38

Управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне отметил, что ЕБРР поддерживает реформу рынка земли в Украине, однако хочет убедиться, что она внедряется правильно.

Источник: пост Патроне в Facebook в субботу по итогам встречи с министром Тимофеем Миловановым

Дословно: "Мы также очевидно полностью выступаем за реформирование рынка земли. Это историческая возможность. Вот почему мы хотим убедиться, что она правильно внедрена и установлены правильные предохранители.

Украинцы заслуживают прозрачного и справедливого рынка сельскохозяйственных земель и защиты от коррупции и злоупотреблений".

Детали: Патроне также отметил, что ЕБРР готов оказывать финансовую помощь в ходе реформы.

Что было ранее: В субботу управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что быстрое введение земельной реформы в Украине может привести к необратимым ошибкам.

Предыстория:

  • Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
  • Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Украинская правда
Темы: ЕБРР земля


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