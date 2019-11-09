Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕБРР поддерживают земельную реформу, но напомнили о предохранителях

Суббота, 9 ноября 2019, 21:38

Управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне отметил, что ЕБРР поддерживает реформу рынка земли в Украине, однако хочет убедиться, что она внедряется правильно.

Источник: пост Патроне в Facebook в субботу по итогам встречи с министром Тимофеем Миловановым

Дословно: "Мы также очевидно полностью выступаем за реформирование рынка земли. Это историческая возможность. Вот почему мы хотим убедиться, что она правильно внедрена и установлены правильные предохранители.

Украинцы заслуживают прозрачного и справедливого рынка сельскохозяйственных земель и защиты от коррупции и злоупотреблений".

Детали: Патроне также отметил, что ЕБРР готов оказывать финансовую помощь в ходе реформы.

Что было ранее: В субботу управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что быстрое введение земельной реформы в Украине может привести к необратимым ошибкам.

Предыстория:

  • Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
  • Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Украинская правда
Темы: ЕБРРземля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
ЕБРР
В ЕБРР опровергли наличие "документа" с критикой НБУ
ЕБРР предоставит 600 миллионов евро в поддержку энергетического сектора Украины: средства получат 3 компании
ЕБРР для помощи Украине третий раз в истории увеличит капитал
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: