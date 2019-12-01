В правительстве назвали срок добровольного объединения громад

238 просмотров
Воскресенье, 1 декабря 2019, 00:19

Министр развития громад и территорий Алена Бабак сообщила, что срок добровольного объединения населенных пунктов в громады продлится примерно до февраля 2020 года.

Источник: Бабак в программе "Субботнее интервью" "Радио свободы"

Прямая речь: "Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации громад, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, а помочь им объединиться уже через законодательный механизм."

Детали: Как сообщила руководительница министерства, пока еще не объединились более 6 тысяч громад. При этом она назвала, что оптимальное количество громад может составлять около 14 тысяч.

Напомним:

  • Объединение населенных пунктов в громады происходит в рамках реформы децентрализации. Благодаря этому объединению ОТГ получат больше полномочий, в частности в финансовой сфере. Для завершения реформы необходимо принять изменения в Конституцию.

Украинская правда
Темы: децентрализация Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Корниенко: Местные выборы могут состояться раньше осени-2020 10 ноября 2019, 15:14
Село асфальтированное: как превратить украинское село в европейское 7 ноября 2019, 13:00
ЦИК назначила первые местные выборы 11 октября 2019, 19:21
Все новости
Главные новости
Сборная Украины узнала соперников в финальной части ЧЕ-2020
Зеленский хочет встретиться со студентами, которых избил "Беркут" в 2013 году
Взрыв в "Ощадбанке": злоумышленники украли 250 тысяч
В Украине будет холодно, в Карпатах – сильный снег
Все новости
советы

Сон, спорт и даже видеоигры: 7 способов ускорить свою реакцию

Тема дня

Хотите делать взвешенные покупки? Не покупайте на смартфон

социум

Почему "черная пятница" может повредить здоровью и окружающей среде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів