Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В правительстве назвали срок добровольного объединения громад

Суббота, 30 ноября 2019, 23:19

Министр развития громад и территорий Алена Бабак сообщила, что срок добровольного объединения населенных пунктов в громады продлится примерно до февраля 2020 года.

Источник: Бабак в программе "Субботнее интервью" "Радио свободы"

Прямая речь: "Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации громад, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, а помочь им объединиться уже через законодательный механизм."

Детали: Как сообщила руководительница министерства, пока еще не объединились более 6 тысяч громад. При этом она назвала, что оптимальное количество громад может составлять около 14 тысяч.

Напомним:

  • Объединение населенных пунктов в громады происходит в рамках реформы децентрализации. Благодаря этому объединению ОТГ получат больше полномочий, в частности в финансовой сфере. Для завершения реформы необходимо принять изменения в Конституцию.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: децентрализацияКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
децентрализация
Украина после Победы. Переходный период или восстановление демократии
Правительство назначило временного руководителя Минрегиона
Развивать сообщества: как восстановление инфраструктуры дает новую жизнь громадам
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: