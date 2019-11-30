В правительстве назвали срок добровольного объединения громад
Министр развития громад и территорий Алена Бабак сообщила, что срок добровольного объединения населенных пунктов в громады продлится примерно до февраля 2020 года.
Источник: Бабак в программе "Субботнее интервью" "Радио свободы"
Прямая речь: "Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации громад, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, а помочь им объединиться уже через законодательный механизм."
Детали: Как сообщила руководительница министерства, пока еще не объединились более 6 тысяч громад. При этом она назвала, что оптимальное количество громад может составлять около 14 тысяч.
Напомним:
- Объединение населенных пунктов в громады происходит в рамках реформы децентрализации. Благодаря этому объединению ОТГ получат больше полномочий, в частности в финансовой сфере. Для завершения реформы необходимо принять изменения в Конституцию.