В "Киевавтодоре" говорят, что готовы к зиме
Воскресенье, 1 декабря 2019, 03:45
В "Киевавтодоре" отчитались о готовности к зимнему содержанию улиц и дорог столицы и сообщили, что преодолеют последствия возможных снегопадов.
Источник: сайт КГГА
Дословно: "Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Подготовлено к работе 418 единиц снегоуборочной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы ... Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли."
Детали: Генеральный директор "Киевавтодора" Александр Густелев также добавил, что в прошлом сезоне столица закупила 2 мобильных снегоплавильных комплекса.
Чиновники напомнили, что автомобили, которые будут мешать расчистить пути от снега, будут эвакуированы.
Украинская правда