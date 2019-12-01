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В "Киевавтодоре" говорят, что готовы к зиме

Воскресенье, 1 декабря 2019, 03:45

В "Киевавтодоре" отчитались о готовности к зимнему содержанию улиц и дорог столицы и сообщили, что преодолеют последствия возможных снегопадов.

Источник: сайт КГГА

Дословно: "Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Подготовлено к работе 418 единиц снегоуборочной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы ... Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли."

Детали: Генеральный директор "Киевавтодора" Александр Густелев также добавил, что в прошлом сезоне столица закупила 2 мобильных снегоплавильных комплекса. 

Чиновники напомнили, что автомобили, которые будут мешать расчистить пути от снега, будут эвакуированы.

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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