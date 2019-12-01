Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ

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Воскресенье, 1 декабря 2019, 16:22

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона тысяч демонстрантов, вышедших на антиправительственную акцию протеста. 

Источник: Reuters 

Детали: Столкновения с полицией в воскресенье начались после того, как сотни участников акции направились к консульству США, чтобы выразить "благодарность" Штатам за поддержку демонстрантов и устроили шествие в знак протеста против применения полицией слезоточивого газа. 

Также полиция задержала несколько человек в ходе беспорядков, заявив, что участники акции бросали дымовые шашки. 

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон о поддержке прав человека и демократии в Гонконге. 

Участники акции выражают недовольство ограничение Китаем прав и свобод жителей города, также требуя независимого расследования поведения полиции в отношении демонстрантов и введения всеобщего избирательного права. 

Власти Китая в свою очередь отрицают вмешательство в права и свободы граждан, заявляя, что привержены формуле "одна страна, две системы", обещанные бывшей британской колонии после возврата к китайскому правлению в 1997 году. При этом Китай обвиняет иностранные силы в разжигании беспорядков. 

Темы: митинги Китай полиция


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