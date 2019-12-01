Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польский авиаперевозчик планирует запустить рейсы в Ивано-Франковск- СМИ

Воскресенье, 1 декабря 2019, 16:11

В 2020 польская авиакомпания LOT планирует запуск рейсов из Варшавы в Ивано-Франковск.

Источник: ЦТС со ссылкой на портал Рasazer

Детали: Точные сроки запуска рейсов не озвучиваются, однако известно, что польский перевозчик запросил слоты на их выполнение.

В частности, LOT подал заявки на получение слотов в 15 новых (или таких, куда выполнялись рейсы ранее, но не выполняются сейчас) для перевозчика европейских и неевропейских аэропортах для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.

Некоторые новые рейсы уже объявлены, информация о других может появиться в ближайшем будущем, среди которых и аэропорт в Ивано-Франковске. 

В настоящее время LOT осуществляет перелеты в "Борисполь" (Киев), Львов, Харьков, Запорожье и Одессу. 

В аэропорт Ивано-Франковска в настоящее время летает только авиакомпания МАУ, выполняя ежедневные рейсы. С 27 декабря сезонные рейсы сюда начнет осуществлять Windrose - из Киева (аэропорт "Борисполь") и Днепра дважды в неделю.

С 2010 года аэропорт Ивано-Франковска находится в концессии у компании "Скорзонера". По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО "Скорзонера" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаПольшаИвано-Франковск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
авиа
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Чехия предоставит Украине вертолеты и поможет с подготовкой пилотов F-16
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: