В центре Киева вечером 1 декабря в результате обстрела автомобиля "Рендж Ровер" погиб трехлетний ребенок.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева

Детали: По данным правоохранителей, инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

Дословно: "Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок скончался в карете "скорой".

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейскую операцию для поиска злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство. По факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.