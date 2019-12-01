В центре Киева обстреляли авто, погиб трехлетний ребенок

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Воскресенье, 1 декабря 2019, 19:03
фото - kiev.informator.ua

В центре Киева вечером 1 декабря в результате обстрела автомобиля "Рендж Ровер"  погиб трехлетний ребенок.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева

Детали: По данным правоохранителей, инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

Дословно: "Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок скончался в карете "скорой".

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейскую операцию для поиска злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство. По факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

 
 
фото - kiev.informator.ua

Украинская правда
Темы: Киев убийство полиция


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