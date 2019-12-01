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В центре Киева обстреляли авто, погиб ребенок

Воскресенье, 1 декабря 2019, 18:03
В центре Киева обстреляли авто, погиб ребенок
фото - kiev.informator.ua

В центре Киева вечером 1 декабря в результате обстрела автомобиля "Range Rover"  погиб ребенок. 

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева, пресс-офицер Шевченковского райуправления полиции Анна Зубрева и свидетель события в комментарии Hromadske

Детали: По данным правоохранителей, инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.

Дословно: "Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок скончался в карете "скорой".

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейскую операцию для поиска злоумышленника. Был ли нападавший, который скрылся после преступления, на автомобиле, в настоящее время неизвестно. 

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство. По факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Водитель Range Rover доставлен в управление полиции для дачи объяснений. 

Прямая речь Зубревой: "После того, как он даст показания следователям, мы будем знать его возраст и другие данные. Был ли это конфликт (между злоумышленником и пострадавшим - ред.), в настоящее время мы не знаем". 

По информации свидетеля инцидента, после выстрела человек в черной одежде сел за руль легкового авто и машина уехала. По ее словам, неизвестный - невысокий, среднего роста мужчина, не худой, был весь одет в черное, в маске.

"Range Rover начал движение, когда произошел выстрел - в этот момент переключился свет на светофоре на "зеленый" для машин", - добавила свидетель.

"После выстрела отец выбежал из машины с ребенком на руках, ребенок кричал, что ему больно, отец кричал "Вызывайте скорую". Потом  они побежали к ресторану "Марио", сидели, мама кричала. Приехала "скорая", почти одновременно приехала полиция". 

 
 
фото - kiev.informator.ua

Украинская правда

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Темы: Киевубийствополиция
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