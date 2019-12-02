Украину укроет снег, в Карпатах – до 20 см
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждения об ухудшении погодных условий и снегопаде в Украине, полиция призывает водителей быть осторожными на дорогах.
Источник: ГСЧС, Патрульная полиция
Дословно ГСЧС: "Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см.
В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см".
Детали: На дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица.
Патрульная полиция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения во время ухудшения погодных условий.
По возможности советуют воздержаться от поездок на автомобиле на дальние расстояния. Но если это невозможно, то патрульные призывают:
- придерживаться безопасного скоростного режима движения и дистанции;
- отказаться от рискованных маневров;
- снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также к местам расположения детских учреждений;
- увеличить дистанцию между автомобилями;
- во время сильной непогоды включать противотуманные фонари (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);
- при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей;
- с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках.
Тем, кто попал в трудное положение из-за непогоды, советуют звонить 102 или сообщить об этом в аварийные службы и Укравтодор +380 (44) 287 11 40.