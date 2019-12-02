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Украину укроет снег, в Карпатах – до 20 см

Понедельник, 2 декабря 2019, 09:37
Украину укроет снег, в Карпатах – до 20 см

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждения об ухудшении погодных условий и снегопаде в Украине, полиция призывает водителей быть осторожными на дорогах.

Источник: ГСЧС, Патрульная полиция

Дословно ГСЧС: "Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см".

Детали: На дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица.

Патрульная полиция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения во время ухудшения погодных условий.

По возможности советуют воздержаться от поездок на автомобиле на дальние расстояния. Но если это невозможно, то патрульные призывают:

  • придерживаться безопасного скоростного режима движения и дистанции;
  • отказаться от рискованных маневров;
  • снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также к местам расположения детских учреждений;
  • увеличить дистанцию ​​между автомобилями;
  • во время сильной непогоды включать противотуманные фонари (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);
  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей;
  • с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках.

Тем, кто попал в трудное положение из-за непогоды, советуют звонить 102 или сообщить об этом в аварийные службы и Укравтодор +380 (44) 287 11 40.

Украинская правда
Темы: погода
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