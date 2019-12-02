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Зеленский прокомментировал заявления Трампа о коррумпированной Украине

Понедельник, 2 декабря 2019, 11:15

Президент Владимир Зеленский заявил, что США вредят Украине, когда посылают миру сигнал о ней как о коррумпированном государстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в интервью западным СМИ Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

"Я хочу от США, и я тоже это чувствую, чтобы они помогали, и чтобы они поняли, что мы – субъект, чтобы они не договаривались с другими за нашими спинами. Соединенные Штаты посылают что-то вроде сигнала миру, в Международный валютный фонд и Всемирный банк, в Европу. И когда они говорят, что Украина – коррумпированная страна, это очень жесткий сигнал.

Я хочу, чтобы Соединенные Штаты поняли: теперь это другая страна, мы – совершенно другие люди. Конечно, органы власти долго были коррумпированными, но мы их очищаем", – сказал он.

Зеленский отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом его видение Украины как коррумпированного государства.

"Я сказал ему на нашей встрече, что не хочу, чтобы у него была такая картина нашей страны. И что он должен просто приехать сюда и посмотреть, как мы живем, и, прежде всего, что мы за люди. Мне показалось, он меня услышал. По крайней мере, он сказал на встрече: да, я вижу, есть молодые, новые люди", – сказал Зеленский.

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на показаниях в Конгрессе заявил, что Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

"Он сказал, что Украина – коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня скинуть". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", – заявлял Волкер.

Одной из сквозных тем, которая поднималась во время показаний американских должностных лиц в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа, была его непреодолимая ненависть к Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТрамп
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