Полиция задержала подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского облсовета

Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Источник: пресс-служба Нацполиции 2 декабря

Дословно: "Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка.

Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия".

Детали: В полиции пообещали сообщить позже подробности задержания.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко в комментарии "112 Украина", задержали двух человек. В то же время, министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter написал, что "полиция задержала стрелка и его сообщников", то есть более 2-х человек. Аваков добавил, что детали сообщат на спецбрифинге.

Прямая речь Геращенко: "У них изъяли предметы преступления, другие доказательства, которые показывают, что они имеют отношение к этому ужасному убийству. Далее их ждет мера пресечения, думаю, что это будет арест.

Далее полиция будет искать заказчика этого преступления. Мы понимаем, что это было заказное убийство. Мишенью был Соболев. Он уже знает, что задержаны лица, причастные к убийству его сына. Сейчас он вместе с полицией высчитывает версии, с кем у него были конфликты, и кто мог быть заказчиком нападения на него и его семью".

Что было раньше: Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.

ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.

Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший- его сын Александр Соболев 2016 года рождения.

По данным УП, выстрел в Range Rover был осуществлен из автомобиля "Lexus", который с места совершения преступления скрылся.

Напомним: