В Киеве подрались посетители и работники ресторана, в заведение влетело авто

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Понедельник, 2 декабря 2019, 13:55
Киев.Оперативный

На столичных Позняках подрались посетители и работники заведения MisterCat, в результате драки пострадали 8 человек, которые работают в ресторане. После конфликта посетители въехали автомобилем "БМВ" в дверь помещения и скрылись с места происшествия.

Источник: пресс-служба отдела коммуникаций полиции Киева, Facebook-страница "Киев.Оперативный"

Дословно: "В полицию поступила информация о драке в кафе на улице Срибнокильской в ​​Дарницком районе. Заявительница сообщила, что посетители напали на сотрудников частной охранной фирмы, а также автомобилем повредили ограждение заведения".

 

Детали: Правоохранители установили, что группа лиц нарушала общественный порядок, а также повредила имущество учреждения. В частности, во входную дверь помещения въехали автомобилем "БМВ", а затем злоумышленники уехали с места происшествия.

Во время драки получили телесные повреждения 8 работников учреждения.

Сейчас полиция установила личность владельца иномарки, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливает других лиц, причастных к правонарушению.

 

Полицейские решают вопрос о внесении правонарушения в ЕРДР по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК и проведения дальнейшего расследования.

Официально в ведомстве не называют заведения, однако, по информации сообщества "Киев.Оперативный", погром произошел в заведении MisterCat на Позняках.

 

Так, около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. После драки молодые люди автомобилем разнесли входные двери заведения.

 

Украинская правда
Темы: полиция Киев драка


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