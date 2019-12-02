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В Польше поезд врезался в фургон с нетрезвыми украинцами

Понедельник, 2 декабря 2019, 13:37

В воскресенье на юге Польше поезд столкнулся с фургоном, в котором находились двое украинцев - они были в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

ДТП произошло в воскресенье после 16 часов на маршруте между железнодорожными станциями Гербы Нове и Панки в селе Кулее. В фургон, на котором ехали двое мужчин, въехал поезд PKP Интерсити, следовавший из Перемышля до Щецина.

Автомобиль уже съезжал с переезда, когда произошла авария. На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании.

Раненых мужчин доставили в больницу в Ченстохове, угрозы их жизни нет. Пассажиры поезда не пострадали. Железнодорожное движение было временно приостановлено, пассажирам предоставили автобусы на замену.

Пострадавшие граждане Украины оказались работниками одного из предприятий Клобуцкого повета. Как сообщила полиция, и водитель, и пассажир находились под воздействием алкоголя.

Темы: ПольшаДТП
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