Зеленский: Нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло

Президент Владимир Зеленский сообщает, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.

Источник: видео в YouTube Офіса президента

Прямая речь: "Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление.

Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства".

Что этому предшествовало: 30 ноя Офис президента обнародовал видео, на котором президент Владимир Зеленский обсуждает с премьером Алексеем Гончаруком, главой ОПУ Андреем Богданом и несколькими другими чиновниками вопрос возможного снижения тарифа на отопление уже в декабре. Зеленский настаивал, чтобы в платежках за декабрь люди уже увидели снижены тарифы.

На совещании президенту объяснили, что "Нафтогаз" снизил цену на газ по сравнению с прошлым годом, таким образом, для тех потребителей, которые обогревают дома газом, цена в платежке снизится.

В то же время потребители, которые получают услугу централизованного отопления, снижение тарифа не увидят, потому что двумя законами закреплено, что нельзя изменять тарифы на отопление до мая 2020 года.

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